"Miłość leczy" motywem przewodnim 4. sezonu serialu "Szpital New Amsterdam". Jaki wpływ ma miłość na organizm człowieka?

Widzowie od trzech sezonów obserwują, jak między Maksem i Helen rodzi się coś więcej, niż tylko przyjaźń. [UWAGA SPIOLER] Wszystko wskazuje na to, że w 4. sezonie w końcu przestaną ukrywać swoje prawdziwe emocje. A skoro miłość leczy, to dla bohaterów będzie to doskonała szansa, by dojść do siebie po wszystkich dotychczasowych przykrych przeżyciach.