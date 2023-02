Miłość Anny Głogowskiej kwitnie. Zakochanych dzieli 100 km

Anna Głogowska przez wiele lat była etatową tancerką w "Tańcu z gwiazdami". Tam poznała Piotra Gąsowskiego, z którym ma 15-letnią już córkę. Jak wspominała w"Vivie", narodziny Julii były przełomem w tym związku: "Piotr wpadł do szpitala o 22.00, jadąc gdzieś, zajrzał po drodze zobaczyć małą. Wszystko we mnie wybuchło. Byłam jeszcze słaba po cesarce i 23-godzinnym porodzie. Byłam taka zmęczona, że nie miałam siły na jakąś kontrolę, gierki. Szczerze więc wylałam z siebie wszystko, co czułam, jak mi było źle, jak ciężko. I że jestem taka niepewna, co będzie, nie wiem, czy on chce być z nami, czy nie. Czy nas kocha. Że muszę wiedzieć, jak dziecko się będzie nazywało: Głogowska czy Gąsowska".