"Milionerzy". Pytanie za ćwierć miliona. Przeczytał słowa "Ubu król" i "Polska"

"Milionerzy" to jeden z tych teleturniejów, które nieustannie potrafią zapewniać dobrą rozrywkę. Stąd od dwóch dekad nieustannie przyciąga sporą widownię przed telewizory. W ostatnim odcinku doszło do ciekawej sytuacji - uczestnik mógł wygrać 250 tysięcy złotych, ale pytanie, które zobaczył, dość solidnie go zaskoczyło.