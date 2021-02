W "Milionerach" po raz pierwszy użyto nowego koła ratunkowego

Jan Sękowski jest również pierwszym uczestnikiem, który ma do wykorzystania nowe koło ratunkowe. Ponieważ program jest nagrywany bez udziału publiczności, koło ratunkowe "pytanie do publiczności" zostało zastąpione opcją wymiany pytania.

Uczestnik najnowszej edycji "Milionerów" miał drobny problem z pytaniem za 20 tys. "Dzika kole, bo ma czym" - tak brzmiało pytanie. Odpowiedzi były cztery. A. cebula, B. pietruszka C. kalarepa, D. grusza. Uczestnik ostatecznie zdecydował się na zamianę pytania. Odpowiedź D. była poprawna.

"Czyim trofełum jest pozłacana patera nazywana talerzem Venus Rosewater?". Jak brzmi poprawna odpowiedź?

C. mistrzyni Wimbledonu

Jan Sękowski miał jednak problem z tym pytaniem i ostatecznie wybrał koło ratunkowe "pół na pół". Pozostały 2 odpowiedzi: C i D. Uczestnik wybrał odpowiedź C. Czy to była poprawna odpowiedź na pytanie?