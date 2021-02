"Milionerzy". Padło pytanie dotyczące islamu

We wtorkowym nagraniu "Milionerów" poznaliśmy nowego gracza, Michała Rachańskiego z Warszawy. Mężczyzna zaczął mieć poważne problemy już przy trzecim pytaniu za 2000 zł. Brzmiało ono: "Komu muzułmanie zawsze szepczą do ucha formułę: 'Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem'?". Możliwe odpowiedzi to - A: każdemu, B: urzędnikowi imigracyjnemu, C: nowo narodzonemu dziecku, D: niewiernemu.