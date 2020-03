"Milionerzy": kto pracował w rzeźni w Bydgoszczy i opublikował jedną, słynną na cały świat powieść?

W teleturnieju "Milionerzy" padło pytanie: "Pracował w rzeźni miejskiej w Bydgoszczy i w swoim ponad 90-letnim życiu opublikował jedyną, ale słynną na cały świat powieść". Sprawdź, jaka była poprawna odpowiedź. Zobacz, czy uczestnikowi udało się poprawnie odpowiedzieć.



A. J.D. Salinger B. E. Hemingway C. W. Faulkner D. L. Tołstoj

Uczestniczka nie miała pojęcia, o kogo chodzi, dlatego wykorzystała koło ratunkowe "Telefon do przyjaciela". Nic to nie dało, więc użyła także "50:50". Zostały odpowiedzi A i D. Uczestniczka skłaniała się ku odpowiedzi D, ale dla pewności zużyła ostatnie koło – publiczność z niewielką przewagą (59 do 41) wskazała na odpowiedź A, którą uczestniczka ostatecznie zaznaczyła.