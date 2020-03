"Milionerzy": "Kto i co pokrywa werniksem?" Sprawdź, jaka była poprawna odpowiedź

W teleturnieju " Milionerzy " padło pytanie: "Kto i co pokrywa werniksem?" Sprawdź, jaka była poprawna odpowiedź.

A. dama zmieszanie B. pożyczkobiorca zadłużenie C. cukiernik ciasto D. malarz obraz

Uczestnik, mając do dyspozycji wszystkie trzy koła ratunkowe, zaryzykował i wybrał odpowiedź D. Była to to słuszna decyzja.