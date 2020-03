"Milionerzy": Kiedy nasz kręgosłup lędźwiowy najbardziej dostaje w kość? Zobacz prawidłową odpowiedź

W teleturnieju "Milionerzy" padło pytanie, kiedy nasz kręgosłup lędźwiowy najbardziej dostaje w kość. Zobacz, czy uczestniczce udało się poprawnie odpowiedzieć.

W teleturnieju "Milionerzy" padło pytanie: "Nasz kręgosłup lędźwiowy najbardziej dostaje w kość, kiedy: A) leżymy na wznak, B) leżymy na boku, C) stoimy, D) siedzimy pochyleni do przodu".

Prawidłowa odpowiedź na to pytanie była warta 40 tys. zł.

Kręgosłup człowieka składa się z 5 odcinków - szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, krzyżowego i guzicznego. Lędźwiowy znajduje się w dolnej części pleców. To jeden z najbardziej obciążonych odcinków ludzkiego kręgosłupa. Kiedy siedzimy pochyleni do przodu, na odcinek ten działa obciążenie ok. 170 kg.