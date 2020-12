"Milionerzy". "Co napędza kerozyna?". Pytanie i odpowiedź

Krótkie, ale trudne pytanie, które zadał Urbański, wyglądało następująco: "Co napędza kerozyna?" . Uczestnik do wyboru miał cztery warianty:

WYJAŚNIENIE: Co to jest kerozyna? To inaczej nafta. Jest znacznie tańsza od benzyny i oleju napędowego, w związku z czym jest stosowana w lotnictwie jako paliwo do silników odrzutowych, turboodrzutowych, turbowałowych, turbośmigłowych.