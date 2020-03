"Milionerzy": "Co jest prawdą o mamutowcu?". Sprawdź, jaka była poprawna odpowiedź

W teleturnieju " Milionerzy " padło pytanie: "Co jest prawdą o mamutowcu?". Sprawdź, jaka była poprawna odpowiedź.

A. jest gibki i szybki B. ma ciosy i włosy C. ma igły i szyszki D. to krzyżówka trąbowca i myszki

Uczestnik przy tym pytaniu wykorzystał dwa koła ratunkowe. Najpierw "pytanie do publiczności", gdzie 49% audytorium wskazało odpowiedź B. Następnie poprosił o "pół na pół", które zostawiły mu warianty A i C. Mężczyzna wybrał drugą z nich, co było dobrą decyzją.