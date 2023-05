"Milionerzy": 20 tys. przeszło jej koło nosa. Nie kryła rozczarowania

We wtorkowym 637. odcinku "Milionerów" grę o tytułową stawkę kontynuowała pani Agnieszka, której gra — przynajmniej jak do tej pory — układała się całkiem pomyślnie. Do ponownej rozgrywki uczestniczka stanęła z kwotą 10 tys. złotych i dwoma kołami ratunkowymi. Szybko jednak musiała sięgnąć po kolejne z nich.