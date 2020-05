Mikołaj z "Love Isalnd" rozmyśla nad życiem i pozuje w samych majtkach

Mikołaj i Sylwia z "Love Island" przyznali niedawno, że przechodzą kryzys w związku i że chodzą na terapię dla par. Teraz Mikołaj zastanawia się nad przeszłością.

Program "Love Island" okazał się hitem jesiennej ramówki Polsatu. I choć finał już dawno za nami, widzowie wciąż żywo interesują się tym, co słychać u uczestników. Jedną z par, która cieszy się największym zainteresowaniem internautów, jest Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak. Większość fanów programu od początku mocno kibicowała temu duetowi. Znaleźli się jednak i tacy, którzy byli przekonani, że Sylwia i Mikołaj sparowali się jedynie po to, aby wygrać program. Zakochani jednak uparcie zaprzeczali tym rewelacjom i co rusz udowadniali, że między nimi jest prawdziwa chemia.

Jeszcze niedawno para brała udział w przerwanym z powodu pandemii koronawirusa programie "Taniec z gwiazdami". I choć wszystko wydawało się między nimi układać, ostatnio na Instagramie zaczęło pojawiać się coraz mniej wspólnych zdjęć.

Zaniepokoiło to fanów, którzy zaczęli zasypywać swoich ulubieńców pytaniami.

W końcu Mikołaj i Sylwia zorganizowali wspólnego live'a na Instagramie, w którym poinformowali, że ich związek przechodzi kryzys. Wspólne życie ich przerosło, a narodowa izolacja i spędzanie ze sobą 24 godzin na dobę negatywnie odbiło się na ich związku.

Poinformowali też, że chcą zawalczyć o swoją relację, więc udali się na terapię dla par.

Fani zaczęli ich pocieszać, jednak znaleźli się też złośliwi, którzy stwierdzili, że para musi jeszcze chwilę poudawać, bo we wrześniu ma zostać wznowiona produkcja "Tańca z gwiazdami".

Teraz Mikołaj opublikował zdjęcie, na którym pozuje w samych majtkach w zamyślonej pozie. Podpisał je dramatycznie: "Warto czasami się zatrzymać na kilka chwil i przemyśleć to co było, aby móc zaplanować to, co będzie. Jest coś, co was trapi od dłuższego już czasu?".

Poruszeni fani zaczęli pocieszać Mikołaja: "Wszystko się ułoży! Chyba każdy czasem musi spojrzeć przez ramię na to co było, żeby móc zaplanować coś nowego", "Miki, przemyślcie wszystko dobrze, dajcie sobie tyle czasu, ile potrzebujecie i walczcie o siebie. Trzymam kciuki za was".