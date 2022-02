Mikołaj Roznerski ma konkretny fach w ręku. Nie wszyscy o tym wiedzieli

Mikołaj Roznerski zyskał popularność przede wszystkim dzięki "M jak miłość" i roli Marcina Chodakowskiego. Niedawno sam podsumował swój staż w serialu, wyjawiając fanom, że ze słynną "Emką" jest już związany 10 lat. Nie da się ukryć, że to właśnie tam dorobił się etykietki ekranowego przystojniaka, co z kolei pozwoliło mu zdobywać kolejne role w komediach romantycznych. Roznerski jednak sięga po bardziej zróżnicowane angaże i stara się w produkcjach pokazywać z innej strony, nieraz puszczając oko do widzów.