Mikołaj Korol z "Rolnik szuka żony 4" stworzył magiczne miejsce. Klienci nie walą drzwiami i oknami

Mikołaj i Marta będą wkrótce obchodzić 5 rocznicę ślubu. Nie poznali się jednak w "Rolnik szuka żony". Korol nie zdecydował się związać z żadną z trzech kandydatek z programu. Po zakończonym show otrzymał stertę listów od pań, które widziały go w telewizji. Wśród przesyłek była jedna, która go żywo zainteresowała. Jej nadawczynią była młodsza aż o 30 lat mieszkanka tej samej miejscowości. Okazało się, że znali się od dawna, ale jedynie na symboliczne "dzień dobry". Marta, w wieku córki swojego wybranka, szybko przekonała Mikołaja, że jest "tą jedyną". Po kilku miesiącach doszło do zaręczyn, a kobieta zaczęła się wdrażać w tajniki produkcji wina.