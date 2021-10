Mieszkasz z dziećmi w jednym pokoju? Jest na to sposób

Pomieszczenie do aranżacji jest duże, co daje Karolinie wiele możliwości, z których skrzetnie skorzysta, gdyż trzeba będzie w nim bardzo dużo zmienić. Na szczęście do pomocy projektantce ruszy Marcin "Nosek" Kumański, fachowiec od zadań specjalnych, oraz... mama Szymona. Trzeba zakasać rękawy i brać się do pracy, bo na wykonanie tego zadania ekipa ma zaledwie niecałe dwa dni.