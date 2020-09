Owsiak był w szpitalu u Urbaniaka. Nowe informacje o stanie zdrowia muzyka

Podczas gali nagród hip-hopowych Popkillery poinformowano o stanie zdrowia Michała Urbaniaka. Dziennikarz Hirek Wrona poprosił ze sceny o modlitwę i o to, aby fani trzymali kciuki za artystę.

- Michał jest w bardzo złej sytuacji zdrowotnej i taka prośba już ode mnie, nie od niego - jeśli ktoś w coś wierzy, to niech tam się pomodli, a jeśli nie wierzy, to niech trzyma za niego kciuki - mówił Wrona, który przyznał później, że stan artysty jest bardzo zły .

- Byłem, dojechałem, odwiedzin nie ma, ale kontaktowałem się z lekarzami. To wspaniała ekipa, która mnie uspokoiła, więc uspokajam was wszystkich! Michał ma się już dobrze, do poniedziałku będzie w szpitalu - mówi Owsiak