Michał Szpak wsparł Strajk Kobiet. Straci pracę w TVP?

W Strajku Kobiet brało udział mnóstwo gwiazd. Z decyzją Trybunału nie zgodzili się m.in. Marta Żmuda Trzebiatowska , Sandra Kubicka , Kayah , Magda Gessler oraz Michał Szpak, który jest jednym z jurorów w popularnym programie rozrywkowym "The Voice of Poland" na antenie TVP.

Michał Szpak odejdzie z "The Voice of Poland"? Jest oświadczenie TVP

"'The Voice of Poland' to najpopularniejszy muzyczny talent show w Polsce, który od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów. 11. edycja programu gromadzi przed telewizorami miliony Polaków i pozostaje niekwestionowanym liderem pasma. Skład trenerski 11. edycji "The Voice of Poland" pozostaje bez zmian. Program wchodzi w etap, w którym czworo uczestników z drużyny każdego trenera będzie walczyło o tytuł Najlepszego Głosu w Polsce. W najbliższą sobotę zobaczymy etap Nokaut, po którym poznamy wszystkich finalistów muzycznego talent show" - napisało w oświadczeniu TVP.