Michał Szpak ujawnia kulisy pracy dla TVP. Zdradził, co powiedział mu Kurski, gdy go spotkał

"Mam wrażenie, że Kurski myśli co innego, niż mówi"

W wywiadzie poruszono również temat prezesa TVP. Michał Szpak uważa, że Jacek Kurski nie zawsze mówi to, co tak naprawdę myśli. Podobną cechę zauważył również u innych osób związanych ze stacją. Przyznał, że czasami czuł się bezsilny, obserwując to, co robią i mówią ludzie związani z produkcją.