Michał Szpak na Sylwestrowej Mocy Przebojów. Jego występ podzielił widownię

Michał Szpak od lat budzi mieszane uczucia Polaków i nic się nie zmieniło po jego występie na Sylwestrze Polsatu. Jedni zachwycają się i nazywają go wielkim artystą, inni – "polską Conchitą Wurst".



Michał Szpak był jedną z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów w Katowicach, którą można było oglądać na Polsacie. Finalista "X-Factor" z 2011 r. (zajął drugie miejsce) ma na swoim koncie dwie autorskie płyty, ale na scenie Stadionu Śląskiego wykonał zaskakujący cover "You Are So Beatiful" Joe Cockera. Wybór repertuaru, aranżacja, stroje tancerzy – wszystko wzbudziło mieszane uczucia widzów komentujących na Facebooku.

"You Are So Beatiful" to spokojna ballada, która nijak nie kojarzy się z sylwestrową zabawą. Michał Szpak zaskoczył jednak wszystkich aranżacją w stylu disco.