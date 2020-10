Michał Sobierajski przeszedł sporą metamorfozę. Tak wygląda dziś

Michał Sobierajski zauroczył fanów "The Voice of Poland" przed kilkoma laty. Zobaczcie, jak wygląda dziś, sporo się zmienił!

Michał Sobierajski zauroczył jurorów i widzów drugiej edycji "The Voice of Poland". Podczas "Przesłuchań w ciemno" odwróciły się wszystkie fotele, a wokalista ostatecznie trafił do drużyny Justyny Steczkowskiej.

Sobierajski dotarł w programie daleko, bo aż do samego finału. Zmierzył się w nim z Dorotą Osińską i Natalią Sikorą. I chociaż nie wygrał, to zyskał grono miłośników jego talentu. W 2015 r. wydał debiutancki album "Przed snem".

The Voice of Poland - Michał Sobierajski - „You Are The Sunshine of My Life"

Mimo to nie przestaje być aktywny w branży i mediach społecznościowych. To stamtąd wiadomo, że w ubiegłym roku się ożenił. Niedawno świętował pierwszą rocznicę ślubu i pokazał fanom piękną fotografię.

Widać na niej, że w ostatnich latach przeszedł imponującą metamorfozę i mocno wyszczuplał. Nie zmienił się jednak charakterystyczny, promienny uśmiech.

Pamiętacie Michała Sobierajskiego? Poznalibyście go dziś?