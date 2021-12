Michał Rachoń pod lupą KRRiT. Wpłynęła skarga po debacie

W rozmowie podkreślano, że wokalista chciał być znany ze swojej twórczości i kojarzony przede wszystkim z muzyką, a nie tym, co dzieje się w jego życiu osobistym, więc niechętnie poruszał w wywiadach temat swojej prywatności. Przede wszystkim, że nie mówił o swojej orientacji seksualnej. Słusznie, ale w całej dyskusji zabrakło jednej z kluczowych informacji – niemal do końca ubiegłego wieku w Wielkiej Brytanii za "publiczną manifestację orientacji" można było trafić do więzienia.