Michał Piróg skomentował sprawę Dominica z "Top Model". "Łatwo nam przychodzi wydawanie wyroku"

Michał Piróg przyznaje: "Zarabiam ciałem"

Co na to jego fani? Choć byli tacy, co zgadzali się z Pirógiem, to jednak większość krytycznie odniosła się do jego wpisu. "Jeszcze dopisz ze to wszystko wina ofiary i że sama tego chciała. Weź typie przestań się ośmieszać", "Co za żenujący post, nie mam słów", "Wow obrona gwałciciela super" – czytamy. Komentarzy w takim tonie jest znacznie więcej.