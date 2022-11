Michał Piróg w szkole nie miał lekko. "Znałem tylko kij"

- To jest naprawdę brutalny świat. (...) nie jest to wszystko uzależnione tak naprawdę tylko i wyłącznie od nas, naszego talentu, tylko od tego, czy będziemy w dobrym miejscu, czy znajdziemy dobrych agentów, czy znajdziemy dobrych przewodników, którzy nam umożliwią dotarcie lub co nam otworzy drzwi do czegoś. Dużo zależy od szczęścia, dużo od naszego samozaparcia. Więc żeby to wyćwiczyć, żeby też mieć tę grubą skórę, to ta szorstkość jest potrzebna moim zdaniem - stwierdził.