Michał Malitowski chciał odebrać sobie życie. Do dziś przyjmuje leki

- W swojej głowie schodzisz do piekła, coraz niżej i niżej. To jest bardzo ciemne miejsce i tak było u mnie przez dwa, trzy miesiące. Nie było ze mną żadnej komunikacji. Nie mogłem nawet wstać z łóżka, a w mojej głowie pojawiały się myśli, że nie mam po co żyć - wspominał w rozmowie z Radiem Zet.