Michał Bajor puścił oko do prezenterów TVN. Rykoszetem oberwała TVP

Kwiat Jabłoni, Margaret, Borys Szyc to jedni z wielu artystów, którzy bojkotują TVP. Michał Bajor do nich nie należy, chętnie przyjmował zaproszenia w trakcie "dobrej zmiany" np. do "Pytania na śniadanie". Niestety niedawno stacja obeszła się z nim, ale także z kilkoma innymi wykonawcami, mało przyjaźnie. Powodem były ich obywatelskie apele wygłoszone ze sceny.