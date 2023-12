Michał Adamczyk chce odzyskać TVP. Szykuje niespodziankę w sylwestra?

- Miał być bulterier, a jest bokser, damski bokser. Jacek Kurski jest za cwany, by brać udział w tym cyrku i najwyraźniej boi się wrócić do Polski, więc Kaczyński musiał porzucić to marzenie i niczym stryjek z przysłowia zamienić siekierkę na kijek. Wybór Michała Adamczyka [...] świadczy bowiem o tym, że już nawet tam Kaczyński nie ma kim grać - stwierdził Kobiałko w wywiadzie dla Plotka, odwołując się do niedawno przypomnianego w mediach skandalu obyczajowego z udziałem pracownika "Wiadomości".