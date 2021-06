"Szokujące, zero szacunku". Występ Dody wiele osób zniesmaczył

W sobotę Doda dwukrotnie wyszła na deski Opery Leśnej w Sopocie. Był to dla niej pierwszy od dawna występ na żywo. Spragnieni koncertów gwiazdy fani, wiązali wielkie nadzieje nadzieje z jej show. Nie wszystkim jednak przypadł do gustu. "Uwielbiam Dodę... Towarzyszy mi od lat nastu. Cenie ją za to, że jest sobą" - pisała jedna z internautek. Ale jej mąż był już innego zdania, uznał, że gwiazda mogłaby się realizować w filmach dla dorosłych, a nie jako wokalistka, przyznała zmieszana fanka.