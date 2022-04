"Miasto jest nasze". Trudno uwierzyć, że to się wydarzyło naprawdę

Co to wszystko nam mówi? Wybierając taką, a nie inną historię, twórcy miniserialu chcieli pokazać w boleśnie realistyczny sposób, jak systemowy rasizm i korupcja zżerają Amerykę. Nie są to oczywiście nowe wnioski, bo "The Wire", ewidentny duchowy poprzednik nowego serialu HBO, robił to już w 2002 r. Bardzo wątpię też, że udało się Simonowi i reszcie osiągnąć taki poziom, jak w tamtym serialu. "The Wire" skrupulatnie rozwijało swoją historię przez 60 odcinków. "Miasto jest nasze" to produkcja rozpisana na zaledwie sześć odcinków – zbyt mało, by w pełni oddać wszystko, co działo się w Baltimore kilka lat temu.