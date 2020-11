"Miarka się przebrała". Pereira stracił stanowisko? Jest komentarz dziennikarza

Anonimowy informator, który ma być blisko związany z Telewizyjną Agencją Informacyjną komentuje sprawę tak: - W końcu miarka przebrała się, gdy Samuel Pereira poleciał do USA i "relacjonował" przebieg wyborów prezydenckich. Delikatnie mówiąc - było to mało profesjonalne, nadawało się bardziej na jakiegoś amatorskiego wideobloga. Cała robota profesjonalnych ekip TVP Info na miejscu znalazła się nagle w cieniu tego, co pokazywał Samuel, bo dziennikarze komentowali tylko to. Tego było już za wiele.