Miały być gwiazdy w Polsce, zostało rozczarowanie. I groźby pozwów

Od odwołania imprezy minęły ok. dwa miesiące. Co dzieje się w tej sprawie? Z Facebooka zniknęły wszystkie grafiki i informacje o Trapeton Summer Bash 2023, nie ma też już facebookowej strony wydarzenia. Festiwal praktycznie został wymazany. Ale nie zamknęło to sprawy. W mediach społecznościowych powstają grupy, które zrzeszają osoby, które straciły pieniądze i piszą o możliwościach ich odzyskania lub wprost - o chęci pozwania organizatorów.