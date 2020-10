Miał pożegnać się na wizji. Nie udało się...

Gdy Krzysztof Krawczyk był już na siłach, aby wrócić na scenę, wybuchła pandemia. Wszystkie koncerty zostały odwołane. Kilka miesięcy przymusowej przerwy skłoniło artystę do przemyśleń nad swoją karierą.

"Żegnajcie. Finiszując w biegu mego życia, nie wypatruję jednak napisu meta. Jako człowiek wierzący wiem, że dla mnie nie ma mety, bo przede mną jest horyzont, w którego stronę zmierzam . Lecz będę walczył do ostatniego dźwięku, chyba że od publiczności usłyszę: "Panu już dziękujemy"! Albo Bóg mój zaprosi mnie do swego niebiańskiego chóru. Zapewne skieruje mnie do sekcji polskiej, a tam spotkam tak wielu moich przyjaciół" - wyznał w rozmowie z "Super Expressem".