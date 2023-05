Kajdanowicz został opluty w pracy. "Starsze panie po prostu plują na ciebie"

Wojewódzki dopytywał, czy obecna sytuacja polityczna powoduje w redakcji "Faktów" mobilizację czy strach przed październikowymi wyborami. - Żadnego strachu nie ma. Zapewniam was, panowie, że nikt się nie boi. Mobilizacja jest w takim sensie, że musimy strasznie uważać na to, co robimy. To znaczy, że jeśli kiedyś sprawdzało się rzeczy w dwóch, trzech źródłach, to teraz w pięciu. Jakakolwiek nasza wpadka skończyłaby się procesem, sprostowaniami - mówił dziennikarz.