Miał pobić operatora TVP. Umorzono postępowanie w sprawie syna biznesmena

Do zdarzenia miało dojść 15 października 2020 r. po przeszukaniu przez CBA willi Ryszarda Krauzego na Kamiennej Górze w Gdyni. Przed domem biznesmena zbierali się dziennikarze. Kiedy o godz.19 mężczyzna został zabrany przez agentów CBA do samochodu i odwieziony do Poznania, pracownicy mediów zaczęli odjeżdżać spod willi. Na miejscu została jedynie ekipa TVP. W tym samym czasie przyjechał syn biznesmana Aleksander K., który zdaniem gdyńskiej prokuratury groził dziennikarzowi Telewizji Polskiej zniszczeniem sprzętu oraz pozbawieniem życia.