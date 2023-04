Miał być megahit, wyszła padaka. I to więcej niż jedna

Miał być wielki hit HBO z równoczesną premierą we wszystkich miejscach, gdzie dociera platforma. I o ile to drugie udało się dotrzymać, tak po wielkim hicie nie ma nawet śladu. Pomimo obecności już w tytule hashtaga, o "#BringBackAlice" mówi się w sieci bardzo niewiele, a widok zaledwie jednej recenzji na RottenTomatoes.com wskazuje, że nie wzbudził również zainteresowania wśród krytyków. Czy ktoś to w ogóle ogląda? A jeśli ogląda, czy robi to na poważnie, czy w ramach żartu i znęcania się nad sobą samym?