Miał być hit, a jest klapa. TVP kasuje nowe show

Program trafił jednak wyłącznie na TVP VOD, a więc mogli go oglądać tylko internauci albo ci, którzy mieli nowe telewizory i smart TV. Wydawało się, że TVP pozazdrościła konkurencji i jej śladem, najpierw zrealizowała produkcję do internetu, by potem potencjalnie pokazać ją na jednym z kanałów. Ostatecznie można było go zobaczyć na TVP HD.