Mężowi Karoliny Gruszki grozi wieloletni łagier. Przed nimi rozprawa w Moskwie

- Starają się zdyskredytować, a najlepiej wyeliminować w ogóle z przestrzeni publicznej wszystkie głosy, które w jakiś sposób mogły mieć wpływ na rosyjską młodzież. Dotyka to też naszych znajomych Rosjan, którzy są po stronie opozycyjnej. Ich dotykają różnego rodzaju represje. Iwan wypowiada się publicznie i w Polsce, ale też w mediach niezależnych rosyjskich. W związku z tym było wiadome, że coś tam się wydarzy. Ale jak już się wydarzyło, to podkopuje to jakieś poczucie bezpieczeństwa - wyjaśniała aktorka.