Mężczyzna wyprowadzony z półfinału Eurowizji. Machał palestyńską flagą

W mediach społecznościowych można znaleźć filmik, na którym widać mężczyznę machającego flagą w barwach Autonomii Palestyńskiej. Po chwili podeszło do niego dwóch umundurowanych ochroniarzy, wzięło go za ręce i wyprowadziło z płyty stadionu. Młody mężczyzna nagrywał wszystko swoim telefonem i wyraźnie dyskutował z funkcjonariuszami, którzy zachowali profesjonalizm i w milczeniu eskortowali go do wyjścia.