Metoda na TVP. Właściciel unika obostrzeń, wzorując się na "Sylwestrze marzeń"

Trwająca już niemal rok pandemia pokazuje, że koronawirus jest różnie groźny dla zdrowia, jak i gospodarki. Przymusowy lockdown, który ma uchronić służbę zdrowia przed zapaścią, doprowadził do kryzysu wielu branż i dramatu przedsiębiorców, zwłaszcza tych związanych z turystyką i gastronomią. Ci ostatni coraz częściej buntują się przeciwko rządowym obostrzeniom. Inicjatywa "góralskie veto" wykroczyła daleko za Podhale i coraz więcej restauracji otwiera swoje podwoje dla klientów nie tylko na wynos. Jak podkreślają właściciele, bardziej niż kar boją się po prostu bankructwa. Tym bardziej, że przykład, jak to mówią, idzie z góry i rządzący sami mają problemy ze stosowaniem się do tworzonych przez siebie regulacji.