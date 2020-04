Meteorolog nagrywał prognozę z domu. Jego kot przyniósł mu sławę

W czasie pandemii wszyscy ograniczają wyjścia z domu i gdy tylko to możliwe, swoją pracę wykonują z domu. Tak jest w przypadku meteorologa Jeffa Lyonsa, który nagrywa codzienne prognozy pogody we własnym domu. Nie było by w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że w nagraniach towarzyszy mu jego kotka Betty.