Metamorfoza Asi z "Rolnik szuka żony". Zaszalała z fryzurą

Letnie tygodnie tego roku Asia z "Rolnik szuka żony" spędza zapewne na gorączkowych przygotowaniach do ślubu. Ten piękny dzień odbędzie się już we wrześniu. Wtedy to będzie przyrzekać miłość i wierność Kamilowi, którego poznała w programie. Oboje mają córeczkę Antosię, która jest oczkiem w głowie rodziców.