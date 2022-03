Merkucjo z "Prince Charming" w szpitalu. "Sam bym chciał wiedzieć, co się ze mną dzieje"

Merkucjo, którego widzowie poznali w programie "Prince Charming", zaniepokoił swoich fanów. Na jego instagramowym profilu pojawiły się ujęcia ze szpitala. Z podpisów wynika, że mężczyzna ma problemy ze zdrowiem - musiał poddać się operacji. "Zapewne wielu z was się zastanawia, co się ze mną dzieje od kilku tygodniu z uwagi na brak stories, postów, niebywania na mieście… Sam bym chciał wiedzieć, co się ze mną dzieje…" - napisał ze szpitala.