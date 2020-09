Meghan w "America's Got Talent". Wsparła jednego z uczestników

59-letni uczestnik przeszedł przez kolejne etapy programu jak burza. Na castingu po raz pierwszy poruszył jurorów do łez interpretacją utworu Eltona Johna "Don't Let the Sun Go Down on Me". W emitowanym we wtorkowy wieczór finale zachwycił emocjonalną wersją przeboju "Blackbird" zespołu The Beatles. W trakcie programu z telewizyjnym studiem nieoczekiwanie dla widzów i wokalisty połączyła się Meghan Markle, która osobiście wyraziła słowa uznania dla Williamsa, żartobliwie nawiązując przy okazji do faktu, że uczestnik ma na imię tak samo jak jej syn.