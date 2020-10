Meghan pierwszy raz o tym, co przeżyła w Wielkiej Brytanii

Razem z Harrym gościli trójkę nastolatków w swojej kalifornijskiej posiadłości, gdzie wszyscy usiedli razem i opowiadali o konieczności dbania o zdrowie psychiczne. To była okazja dla Meghan, by wyznała, jak czuła się gdy była celem numer 1 dla brytyjskich tabloidów.

- Wiem, że była najbardziej wyśmiewaną osobą na świecie w 2019 roku, wśród mężczyzn i kobiet. Z czego 8 miesięcy nawet nie byłam nigdzie widoczna, miałam wtedy urlop macierzyński. A mimo to stworzono tyle kłamstw o mnie, że to niemal nie do przeżycia. Nie ma znaczenia, czy masz 15, czy 25 lat. Gdy ludzie mówią o tobie rzeczy, które są kłamstwem, to jest bardzo destrukcyjne dla twojego zdrowia psychicznego.