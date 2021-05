Meghan urodziła? Internauci znaleźli dowód

21 maja w serwisie streamingowym Apple TV+ zadebiutuje serial dokumentalny "The Me You Can't See". Jednym z twórców produkcji, oprócz Oprah Winfrey, jest książę Harry. Pierwszy odcinek ma być poświęcony zagadnieniom związanym ze zdrowiem psychicznym. Jako że tematyka jest mocno związana z Harrym i jego rodziną, nie mogło go również zabraknąć przed kamerą. Książę opowie o swojej trudnej historii i podzieli się z widzami doświadczeniem w zakresie równowagi psychicznej.