Meghan Markle ofiarą skandalu. Porównanie dziennikarki oburzyło widzów

Meghan Markle pochodzi z rozbitej rodziny amerykańskiej klasy średniej, co było wielokrotnie wytykane przez przeciwników jej związku z brytyjskim monarchą. Jedna z dziennikarek poszła o krok dalej i obraziła żonę Harry'ego w telewizyjnym programie na żywo.

Mather mówiła, że żona Harry'ego, która miała go namawiać na odsunięcie się od rodziny królewskiej, okazała królowej brak szacunku. "A królowa jest najbardziej szanowaną osobą, najbardziej szanowaną kobietą na świecie". Dziennikarka mówiąc o pochodzeniu Meghan użyła zwrotu "five clicks up from trailer trash".