Meghan Markle na konferencji. "Miałam 11 lat, gdy napisałam list protestacyjny"

- Dotknęło mnie to bardzo mocno zwłaszcza w czasie ciąży i połogu, czyli w czasie, kiedy każda kobieta jest wyjątkowo delikatna - opowiadała. - Negatywne, hejterskie komentarze były dla mnie bardzo bolesne. To jest mechanizm, na który trzeba zwrócić uwagę i zapobiegać jego konsekwencjom. Rozumiem, że to zwiększa ruch w serwisach, rozumiem, że to przynosi dużo pieniędzy. Ale są ważniejsze sprawy na świecie.