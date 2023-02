Meghan Markle chciała być "brytyjską Beyonce". Byli podwładni przerwali milczenie

Tymczasem ukazała się kolejna książka, która pokazuje życie książęcej pary z innej perspektywy. Reporterka Valentine Low nagłośniła kilka lat temu sprawę nadużyć, których miała się dopuszczać Meghan Markle na pracownikach dworu. Teraz zebrała wszystkie zeznania w książce pt. "Courtiers: Intrigue, Ambition, and the Power Players Behind the House of Windsor" ("Dworzanie: intrygi, ambicje i wpływowi gracze w cieniu rodu Windsorów").