Medioznawca ocenił prezesurę Kurskiego

Telewizja Polska udostępniła podsumowanie pracy byłego prezesa Jacka Kurskiego. Pokonał konkurencję w sferze rozrywkowej.

Przez ostatnie dwa lata Telewizja Polska zanotowała wzrost pozycji na rynku. Łączny wzrost TVP1 i TVP2 to 2,8 proc., a kanałów tematycznych o 2,2 proc. Pod sterami Jacka Kurskiego Telewizja Polska postawiła na rozwój Teatru Telewizji. Liczba premier wzrosła z 9 w 2016 r. do 27 w 2019 r. Powstało też sporo produkcji własnych, jak "Korona królów", "Stulecie Winnych" czy "Młody Piłsudski".

Wielkim suckesem okazała się Eurowizja Junior. Wygrana Roksany Węgiel, a rok później Viki Gabor, to nie wszystko. Europejska Unia Nadawców ogłosiła, że impreza przyciągnęła największą publiczność od 2006 r.

Prezesurę Jacka Kurskiego ocenił w rozmowie z Radiem PiK medioznawca prof. Radosław Sajna: - Telewizja publiczna jest nowocześniejsza niż była kilka lat temu i tutaj duża rola prezesa telewizji, który tym wszystkim koordynuje. Pod względem technologicznym Telewizja Polska jest dzisiaj w awangardzie na polskim rynku telewizyjnym. Jeśli chodzi o tę dynamikę przekazu, o nowoczesność od strony technologicznej, to z pewnością mamy do czynienia z pewnym sukcesem prezesa i z tego można go rozliczać w pozytywny sposób.