"Mecenas Porada": Pawlicki przeszedł metamorfozę do serialu. Wiemy, jak wyglądała charakteryzacja

- Na pierwsze próby charakteryzacji Antoni przyszedł w czapce i powiedział: "No Marecki, u mnie będziesz miał ciężkie zadanie". Po czym zdjął czapkę, odkrywając głowę ogoloną na czubku dla postaci generała Jaruzelskiego do filmu "Gierek". Oczywiste wyglądało to strasznie, ale takie zadania to moja specjalność! - zdradził stylista i dodał: