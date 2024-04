Mazurek starł się na antenie z młodą aktywistką. Odpowiedziała mu po programie

Redaktor Mazurek przytoczył informację, że grupa aktywistów "Ostatnie pokolenie" została przez niemiecki sąd uznana za zorganizowaną grupę przestępczą. Lasota, choć sama nie przykleja się do jezdni, to uważa takie protesty za skuteczne, bo skłaniają do rozmawiania o problemie. I nie przejmuje się nazywaniem ich "terrorystami".